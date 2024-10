Nuoto – Andrea Maria ancora protagonista

Prossimo appuntamento Domenica 16 Febbraio per la Finale Invernale ASI

Ancora una buona crescita per la squadra Esordienti FIN dell’Andrea Maria Pentimele. I piccoli della Società sono stati impegnati alle gare regionali Calabresi dedicate alla loro categoria che si sono tenute a Lamezia Terme. Tutti hanno migliorato i propri tempi e qualcuno è arrivato anche a podio, si evidenzia il 2° posto sul 100 rana di Noemi Orlandini, il miglioramento di ben 4 secondi nei 200 rana del fratello Mattia Orlandini, il posizionamento tra i primi 8 in tutte le gare svolte per Alessandro Calabrese, il miglioramento di circa 4 secondi di Colella Eliana su ogni gara svolta, il miglioramento sul 200 stile di 10 Secondi di Alessandro Pennestrì.

Ottimi risultati quindi, inaspettati per alcuni versi, che riempiono di soddisfazione l’Allenatore Emon Ferruggiara e la Presidente Milena Calarco. E’ la nostra missione – dichiara la Calarco – formare e educare i giovanissimi allo sport, tutti i nostri sforzi sono indirizzati a questo, la tipologia della vasca, la formazione dei tecnici della Scuola Nuoto Federale e tutti i soggetti che ruotano intorno alla nostra Associazione. Prossimo appuntamento Domenica 16 Febbraio per la Finale Invernale ASI dove la Società conterà 70 Atleti partecipanti.