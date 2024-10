Nuoto – Ecco le prossime importanti date per l’ASI Calabria

C'è gran fermento per l’evento, valevole per le qualificazioni alle finali estive

Si parte col Trofeo Propaganda, sabato 4 maggio, l’appuntamento dedicato ai i piccoli nuotatori, e domenica 5 maggio l’attesissima finale della Spring Season che vedrà in vasca gli atleti del mondo natatorio calabrese Asi, in attesa dell’impegno più importante dell’anno: le Asiadi 2019 che si svolgeranno il 31 maggio, 1 e 2 giugno presso la Baia della Rocchetta.

C’è gran fermento per l’evento che, oltre a determinare le società e i campioni primaverili, è valevole per le qualificazioni alle finali estive. Un’ultima possibilità, insomma, per riuscire ad accedere alla competizione.

Appuntamenti importanti che rappresentano il culmine di un’intensa attività che impegna, appassiona e diverte i nuotatori calabresi del circuito Asi nel corso dell’anno.

L’appuntamento è a Catanzaro, dunque, per assistere ad una bella gara, per sostenere gli atleti e, perchè no, anche per venire a conoscere da vicino lo splendido mondo del nuoto.

Come sempre tutti i risultati in tempo reale su Nuotosprint e tutte le emozioni sul profilo instagram: asi_calabria_nuoto.