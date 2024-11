Nuove emozioni culinarie al centro di Reggio Calabria con ‘Casual Pizza & Garden’

A Reggio Calabria è tutto pronto per l’apertura di “Casual Pizza & Garden“, la nuova pizzeria del centro storico che promette di rivoluzionare le vostre serate. L‘inaugurazione è fissata per sabato 9 novembre, e si preannuncia come un evento da non perdere. Il locale, situato accanto al già noto “Casual Fish & Sushi” in Via Demetrio Tripepi 135, mira a diventare un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina.

Un’esperienza culinaria immersiva

Casual Pizza & Garden non sarà solamente una pizzeria, ma anche un cocktail/lounge bar in cui ogni cena si trasformerà in un’esperienza da ricordare. Il nuovo locale del centro è pronto ad accogliere amici e clienti in un’atmosfera elegante, studiata per sorprendere.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa A&G Design con progettazione a cura del designer Giovanni Punturieri.

I valori del brand Casual

Al centro della filosofia di Casual c’è l’impegno a offrire ai clienti esperienze culinarie uniche, in ambienti ricercati ma informali. Ogni dettaglio, di Casual Pizza & Garden è stato curato con attenzione e la priorità assoluta è sempre il cliente. Casual è sinonimo di qualità, innovazione e un’accoglienza che punta a rendere ogni serata speciale e indimenticabile.

Il garden: il tratto distintivo

Casual Pizza & Garden, come è facile intuire dal nome, avrà un tratto distintivo: il giardino. Un’area di collegamento tra la pizzeria e il Casual Fish & Sushi, aperta tutto l’anno, arricchita da piante e arredamenti esclusivi. Uno spazio immersivo che riflette appieno la mission di Casual, regalando ai clienti un angolo verde dove vivere aperitivi e serate indimenticabili, avvolti in un’atmosfera unica.

Perché scegliere Casual Pizza & Garden?

Se cerchi un luogo che coniughi tradizione e modernità, gusto e creatività, Casual Pizza & Garden è la scelta ideale. Che tu voglia trascorrere una serata informale con gli amici, una cena romantica o semplicemente assaporare una pizza preparata con cura, questo è il posto giusto. Lasciati stupire da un ambiente unico, dove ogni dettaglio è pensato per rendere la tua serata speciale.

Non perdere l’inaugurazione e preparati a scoprire la nuova frontiera della pizza a Reggio Calabria. Casual Pizza & Garden ti aspetta per regalarti un viaggio tra sapori e atmosfere che non dimenticherai.

“Vi aspettiamo tutti da Casual Pizza & Garden Sabato 9 Novembre a partire dalle 18”.

Maggiori informazioni

Casual Pizza & Garden si trova in via Demetrio Tripepi, 135 a Reggio Calabria.

Maggiori info & prenotazioni al 3933334444.

Segui le pagine Facebook e Instagram, per rimanere sempre aggiornato.