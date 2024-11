‘De Rione’: la cucina capitolina alla conquista di Reggio

Un viaggio nei sapori autentici della Capitale sta per iniziare nel cuore di Reggio Calabria. Giovedì 28 novembre, De Rione apre le sue porte in Via Demetrio Tripepi n. 118, riportando in vita un locale storico della città, ma con una nuova veste e una mission: farvi innamorare della tradizione romana. Per l’occasione, gli ospiti potranno partecipare ad un buffet di inaugurazione a partire dalle ore 20:00, un evento aperto a tutti per assaporare un’anteprima dell’esperienza unica che questo ristorante promette di offrire.

Una trattoria romana nel cuore dello Stretto

De Rione non è solo un ristorante, ma una vera celebrazione della convivialità romana. Nato dalla visione di Domenico Taverna, imprenditore reggino, e Alessio Muzzarelli, romano doc, il progetto porta con sé l’autenticità della tradizione capitolina, unita alla passione e alla qualità della ristorazione locale. Dopo aver conquistato Roma con due locali di successo, i fondatori hanno deciso di esportare il format a Reggio Calabria, offrendo un’esperienza gastronomica capace di far rivivere l’atmosfera delle storiche trattorie romane.

Una proposta irresistibile

De Rione è il posto perfetto per chi vuole immergersi nei sapori autentici senza limiti. Il menù fisso a 15,90 euro, disponibile tutti i giorni sia pranzo che a cena, include:

5 antipasti romani , come supplì, baccalà fritto e fagioli con le cotiche.

, come supplì, baccalà fritto e fagioli con le cotiche. Tutti i primi senza limiti , tra cui carbonara, amatriciana e cacio e pepe.

, tra cui carbonara, amatriciana e cacio e pepe. Acqua inclusa.

Da ordinare alla carta, invece, i secondi piatti, come ad esempio la coda alla vaccinara e la trippa alla romana.

E per chi ama la varietà, il menù alla carta offre ulteriori opzioni, dall’antipasto fino al dolce. Per rendere l’offerta ancora più interessante, alcune specialità saranno arricchite con ingredienti tipici calabresi, per un connubio di sapori unico e sorprendente.

Apertura speciale e prenotazioni

Dopo la serata inaugurale, De Rione darà il via a un’esclusiva apertura venerdì, sabato e domenica con soli 20 coperti, disponibili su prenotazione sia a pranzo che a cena. Da lunedì 2 dicembre, le prenotazioni saranno aperte regolarmente, pronte ad accogliere gli amanti della buona cucina in un’atmosfera accogliente e conviviale.

Autenticità a tavola

Ogni piatto sarà preparato con materie prime selezionate direttamente da Roma, per garantire il sapore autentico della tradizione. Con un’atmosfera che richiama le classiche trattorie romane, De Rione si propone di diventare un punto di riferimento a Reggio Calabria per chi cerca qualità, genuinità e convivialità.

Maggiori informazioni

Visita il sito oppure chiama allo 09651817184.