Reggio, barba e capelli come mai prima d’ora: scopri ‘The New BarberShop’ – FOTO

A Reggio Calabria, pochi mesi fa, è nata The New Barber Shop, un punto di riferimento per chi cerca professionalità, stile e cura del dettaglio. Dietro a questo progetto c’è la passione e la determinazione di Gianmarco Marcianò, che, dopo anni di gavetta e sacrifici, ha deciso di trasformare la sua esperienza e visione in una nuova realtà imprenditoriale.

“Fare impresa a Reggio Calabria non è facile, ma credo fermamente che lavorare con serietà, qualità ed educazione possa fare la differenza. Ogni cliente deve sentirsi accolto, ascoltato e soddisfatto: è questa la filosofia che guida il mio lavoro ogni giorno,” ha raccontato il titolare a CityNow, orgoglioso di aver costruito una barberia che rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. “Un sogno, quello di The New Barber Shop che si realizza, non senza sacrifici, ma soprattutto grazie a chi ha creduto in me e mi ha sostenuto in questo percorso”.

Un’esperienza unica per la cura del look

The New Barber Shop offre un’ampia gamma di servizi per prendersi cura del look maschile con attenzione e precisione. Dal classico taglio di capelli pettine e forbice, alle tecniche più moderne come il razor fade, ogni servizio è pensato per esaltare lo stile personale di ciascun cliente. Non manca una particolare attenzione alla barba, che viene fatta con la “saponata”, una tradizione ormai quasi dimenticata e poi i trattamenti esclusivi come il panno caldo, il vapore e la pulizia del viso, ideali per rilassarsi e rigenerarsi. Completano l’offerta la possibilità di richiedere tinte e colori personalizzati, per chi desidera un tocco in più di originalità.

Per garantire il massimo del comfort e della puntualità, The New Barber Shop lavora su appuntamento. Grazie all’innovativa app BarberApp, disponibile su PlayStore e AppStore, prenotare il proprio trattamento sarà facile e veloce.

Una linea di prodotti esclusiva

Uno dei fiori all’occhiello della barberia è la linea esclusiva di prodotti creata personalmente da Gianmarco Marcianò. Cere, gel e prodotti per lo styling sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze di chi desidera risultati professionali anche a casa. Ogni formula è studiata con attenzione, garantendo qualità e performance, per uno stile impeccabile giorno dopo giorno.

Maggiori informazioni

The New BarberShop vi aspetta in via Ravagnese salita aeroporto n. 30, pronta ad offrirvi un’esperienza di alta qualità che unisce tradizione artigianale e innovazione moderna.

Per maggiori informazioni, non esitate a prenotare il vostro appuntamento e scoprire un nuovo modo di vivere la barberia.