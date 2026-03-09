Nuova Igea-Reggina: partita di cartello, indetta la giornata giallorossa

Giornata giallorossa per fare il pieno di entusiasmo. Con questo slogan la Nuova Igea ha indetto, nella domenica ritenuta più importante, il pagamento del biglietto di ingresso per tutti, tranne che per gli abbonati Gold.

Gli altri abbonati avranno diritto di prelazione e la speranza è quella di riempire lo stadio e far sentire il calore attorno alla squadra, in vista di una partita che può valere tantissimo.

Vale certamente di più per la Reggina, dietro di tre punti in classifica e con la necessità assoluta di conquistare l’intera posta in palio per continuare ad alimentare le speranze di promozione.

Gli amaranto hanno iniziato la settimana di allenamenti al Centro Sportivo Sant’Agata, con i cancelli della struttura che rimarranno chiusi per tutta la settimana. Nessuna indiscrezione, nessuna indicazione, per evitare di dare vantaggi all’avversario. Posta in palio troppo alta. E nella giornata di martedi potrebbero esserci novità sul caso De Falco.