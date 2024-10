Nuova Igea, Sorace: ‘Reggina compagine blasonata, ma vogliamo fare punti’

A pochi giorni dalla prima di campionato il Ds della Nuova Igea Virtus Angelo Sorace, reggino, presenta il match contro gli amaranto: “Partita da prendere con le pinze. La Reggina è compagine blasonata che punta a vincere il campionato, noi partiremo con il giusto piglio puntando a fare una buona gara. Il nostro obiettivo rimane quello della salvezza provando a migliorare la posizione in classifica della passata stagione. Proveremo a fare punti già da domenica, è una gara importante. Vogliamo tanta gente allo stadio ma dobbiamo essere noi gli artefici, certamente questa società sta facendo dei sacrifici enormi per mantenere la squadra in questa categoria“.

Leggi anche