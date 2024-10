Reggina, Pergolizzi: ‘Andiamo a prenderci quello che ci appartiene’

Nel corso della presentazione ufficiale della squadra, avvenuto in Piazza Castello, è intervenuto il tecnico della Reggina Rosario Pergolizzi: “Sono tornato in una città che amo e dove sono stato bene. Qui bisogna riportare la passione in una piazza che ha blasone e storia. I colori amaranto devono tornare in città, nelle scuole, allo stadio quello che io definisco l’arena. I tifosi devono tornare nella loro casa, al Granillo, senza di loro il calcio non esiste. Dopo una fine c’è sempre una ripartenza, mi auguro che attraverso il loro prezioso contributo, il calore, la vicinanza, il nostro lavoro, sacrificio e sudore, si possa tornare dove meritiamo, ma soprattutto andiamoci a prendere quello che ci appartiene.

Le strategie fanno parte del nostro lavoro, insieme all’umiltà e l’impegno. Il campionato può sembrare piccolo perchè qui c’è un grande blasone, ma per noi invece è importantissimo e ci deve portare dove la Reggina merita di stare, nel professionismo. C’è un gruppo voluto dal sottoscritto di grandi professionisti costruito insieme alla società perchè qualsiasi cosa la facciamo di comune accordo”.