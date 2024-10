Presentazione ufficiale Reggina e Domotek Volley – FOTO

Serata coinvolgente e per lunghi tratti emozionante quella vissuta in Piazza Castello per la doppia presentazione ai tifosi, della Reggina e la Domotek Volley. Brava alla conduzione Valeria Pellegrino che ha invitato sul palco prima i grandi protagonisti della straordinaria cavalcata nel campionato scorso di volley, coronatasi con la promozione in serie A3 e poi l’intero gruppo di calciatori amaranto. Le parole del Dg della Domotek Marco Tullio Martino: “Il messaggio è di grande amicizia e unità di intenti, la città ha bisogno di positivtà e lo sport è un grande veicolo. Quest’anno vogliamo divertirci e provare anche a stupire. E’ un campionato nuovo per noi ma puntiamo a fare bene”.

A seguire l’intervento del delegato allo sport Giovanni Latella: “E’ una serata bellissima. La presentazione di una squadra storica come la Reggina che spero torni subito nel professionismo. Faccio un grande in bocca al lupo anche alla Domotek che si affaccia a questo nuovo campionato. Come amministrazione puntiamo a consegnare alle nostre squadre strutture idonee, domenica scorsa c’è stato un problema con la Curva Sud e ci stiamo adoperando per riconsegnarla giorno 15 in occasione della prima partita di campionato”.

Tifo da stadio da parte dei supporters della Reggina presenti in gran numero, assente invece il patron Ballarino.