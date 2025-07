Audizioni aperte alla Scuola di Recitazione della Calabria: un’occasione per giovani attori

Fino al 31 agosto è possibile candidarsi alle pre-audizioni per il Triennio 2025-2028 della SRC-Scuola di Recitazione della Calabria, realtà formativa d’eccellenza con sede a Cittanova, che rappresenta un unicum nel panorama culturale e pedagogico del Mezzogiorno.

Punto di riferimento per la formazione attoriale in Calabria e nel Meridione, la SRC offre ai giovani l’opportunità di studiare al Sud con una preparazione all’altezza delle più rinomate accademie italiane, dimostrando che anche qui possono nascere grandi carriere. Dal 2017 ha già formato oltre 200 allievi e lanciato i primi talenti nel teatro, nel cinema e nelle serie TV.

Un laboratorio di futuro

Fondata nel 2017 da Walter Cordopatri, attore diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, la SRC è diventata in pochi anni un punto di riferimento nazionale per chi sogna una carriera artistica professionale, offrendo una formazione di altissimo livello. Coordinatore Didattico della scuola è Giorgio Colangeli, attore tra i più rispettati del panorama italiano, vincitore di David di Donatello e Nastro d’Argento. “In bocca al lupo a chi sceglie di mettersi in gioco – incoraggia Colangeli – studiate, ascoltate, abbiate coraggio. È così che comincia davvero il mestiere dell’attore”.

Due fasi di selezione per scoprire nuovi talenti: online e in presenza

Le audizioni si articolano in due fasi: le pre-audizioni online nei mesi di luglio e agosto e le audizioni in presenza a settembre e ottobre. Per partecipare alle pre-audizioni è richiesto l’invio di due brevi video in alta definizione: una presentazione personale con monologo a memoria (max 3 minuti) e una poesia italiana recitata a memoria (max 1 minuto e 30 secondi).

I materiali vanno inviati all’indirizzo email: src.audizioni@gmail.com, preferibilmente tramite WeTransfer. I candidati selezionati saranno ricontattati per un colloquio motivazionale in presenza e accederanno a una graduatoria riservata con possibilità di borsa di studio.

Le audizioni in presenza si terranno ogni sabato di settembre e ottobre, dalle 16:00 alle 19:00, a partire dal 6 settembre presso la sede della SRC. Ogni candidato dovrà presentare un monologo (non obbligatoriamente teatrale) a scelta; una poesia italiana a memoria e un colloquio attitudinale finale. La partecipazione è gratuita. L’esito verrà comunicato entro due settimane e anche in questa fase saranno assegnate borse di studio ai candidati più meritevoli.

Un’offerta formativa unica in Italia

Il Triennio Accademico della SRC è un percorso strutturato e immersivo, che prevede corsi di oltre 40 discipline, tra recitazione, cinema, poesia, danza, regia, doppiaggio, scherma, etica teatrale e yoga, equitazione, commedia dell’arte, dizione, trucco e immagine, storia del teatro ecc.

Una scuola che cambia il territorio

La sede della SRC – un ex carcere ottocentesco trasformato in luogo di cultura e libertà – è essa stessa un simbolo di rinascita sociale. Un contesto difficile, come quello della Piana di Gioia Tauro, viene così trasformato in cantiere di creatività e innovazione, attirando studenti da tutta Italia.

Dall’inizio delle attività, la Scuola ha formato centinaia di allievi e ha lanciato i primi talenti in produzioni teatrali, televisive e cinematografiche di rilievo (Omen – L’origine del presagio, Bang Bang Baby, The Good Mothers, Liberi di scegliere, Trust, Mascaria ecc). Sono in corso collaborazioni con realtà prestigiose come: il Giffoni Film Festival, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, l’università ArtEZ (Olanda), l’Università Karpenko-Kary di Kiev. “Vogliamo che si possa dire: ‘Vado a studiare in Calabria’ – sottolinea Cordopatri –. Vogliamo che qui nascano le nuove generazioni di attori, autori e creativi che faranno grande il teatro e il cinema italiano.”

Per chi sogna di recitare sul palco o davanti alla macchina da presa, la Calabria non è più una terra da lasciare: è un punto di partenza. La SRC apre le porte. È il momento di entrare in scena. Le audizioni sono gratuite. Tutte le informazioni sono disponibili su www.scuolarecitazionecalabria.com.