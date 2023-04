Madonna di Polsi: l'orafo Michele Affidato realizza le nuove corone

Il culto e la devozione centenaria verso la Madonna della Montagna o del Buon Pastore di Polsi è insito e molto sentito nel cuore dei fedeli del reggino e anche di fuori provincia. La statua lignea della Madonna di Polsi, donata dalla Città di Bagnara, avrà le sue nuove corone in occasione dell’anno mariano, indetto da Sua Ecc.za Mons. Francesco Oliva Vescovo della Diocesi di Locri – Gerace lo scorso 2 settembre a Polsi, avviando così un cammino di eventi prima di giungere all’incoronazione stessa, che sarà condivisa anche dall’Arcidiocesi Metropolitana di Reggio Calabria – Bova e dalla Diocesi Oppido – Palmi.

Per la realizzazione delle nuove corone è stato dato incarico al maestro orafo Michele Affidato, artista conosciuto a livello nazionale ed internazionale per le tante opere di arte sacra realizzate per Chiese, Santuari, autorità religiose, nonchè i Diademi per una delle Madonne più venerate al mondo: la Madonna di Czestochowa, Regina della Polonia.

Le corone saranno presentate il prossimo 25 aprile, alle ore 10,30, nel salone dell’Episcopio di Locri alla presenza di Sua Ecc.za Mons. Francesco Oliva, del Rettore del Santuario di Polsi Don Tonino Saraco, il sindaco di San Luca Bruno Bartolo, di Nino Romeo Custode della Sacra Effige e Procuratore per Bagnara Calabra, del maestro orafo Michele Affidato e delle autorità civili e militari. Dopo la presentazione, il 3 maggio le corone saranno portate in Vaticano dove riceveranno la benedizione di Papa Francesco.

Il 31 maggio, in Piazza Municipio a Bagnara Calabra, in una solenne concelebrazione la Madonna verrà incoronata dall’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova Mons. Fortunato Morrone, dal Vescovo di Locri – Gerace Mons. Francesco Oliva, e dal Vescovo di Oppido Mamertina – Palmi Mons. Francesco Milito. Per la grande devozione verso la Madonna della Montagna, una “Peregrinatio Mariae”, sta visitando varie comunità di tutta la provincia di Reggio Calabria, arrivando fino alla chiesa di San Nicola in Gazzirri, comune della provincia di Messina. La Peregrinatio si concluderà a Bagnara Calabra dove rimarrà fino alla fine del mese per l’incoronazione. A conclusione la Madonna farà ritorno nel suo Santuario di Polsi.