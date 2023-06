Reggio, dalla Giunta ok alle nuove 'ciclovie urbane': finanziamento da 4,5 mln

Pista ciclabile, quasi ogni città ne ha una, quella di Reggio Calabria, però, non è mai decollata. A fronte di quello che potrebbe essere definito un flop, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire e dare vita ad una nuova ciclovia urbana.

Nuova ciclovia urbana a Reggio Calabria

Lo scorso 20 giugno, infatti, la giunta comunale ha approvato con voto unanime la delibera per il “rafforzamento mobilità ciclistica sub – investimento “Ciclovie urbane“. Il Comune di Reggio Calabria, infatti, risulta beneficiario di un contributo pari a € 4.519.903,00 per la realizzazione di complessivi 18km di nuove piste ciclabili.

I lavori saranno suddivisi in due lotti, anche se non è ancora chiara l’area di riferimento:

il primo, composto da 6 km, dovrà essere realizzato e completato entro il 31 dicembre di quest’anno e prende il nome di “ Bike Lines “;

“; il secondo, “Ciclovie CIG“, da 12 km, da realizzare e collaudare entro il 30/06/2026.

L’obiettivo dell’intervento è quello di intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, migliorando anche la sicurezza di ciclisti e pedoni.

Il territorio comunale di Reggio Calabria, inoltre, sarà attraversato dalla ciclovia della Magna Grecia, per la quale la Regione ha già attivato procedura di gara.

Vista l’urgenza di progettare i nuovi percorsi ciclabili al fine di rispettare il target intermedio di dicembre 2023, è stata effettuata una consultazione mediante indagine informale di mercato agli aggiudicatari della suddetta procedura con richiesta di disponibilità, considerato il cronoprogramma cogente dell’appalto con tempistiche perentorie, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per l’affidamento diretto.

Per la realizzazione dell’intervento in oggetto si dovrà affrontare una spesa complessiva di cui 3.638.750 euro oltre iva per lavori ed oneri sulla sicurezza e 881.153 mila euro, per somme a disposizione dell’amministrazione.

Battaglia: “Una pista ciclabile ex novo”

L’assessore Battaglia, ai microfoni di CityNow, ha confermato che il Comune non interverrà sul tracciato comunale già esistente: