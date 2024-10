Robot-cameriere in sala, Filcams Cgil: ‘Evento online per raccogliere testimonianze dei lavoratori’

Di seguito il comunicato stampa a firma di Valerio Romano, Segr. Gen. di Filcams Cgil Area Metropolitana Reggio Calarbia sull’uso dei robot-camerieri nel settore della ristorazione.

“È fatto di lavoro nero, mal pagato e sfruttato, il lavoro del turismo e nei pubblici esercizi nell’area metropolitana di Reggio Calabria e questo è un dato incontrovertibile, basta chiedere i dati all’ispettorato del lavoro o basterebbe ascoltare quei giovani e meno giovani, che giornalmente faticano nei bar, nei ristoranti, nelle cucine, negli stabilimenti balneari, negli hotel per poche centinaia di euro e spesso per molte ore di lavoro e non retribuite, vessati, perché non sono come BOB e quindi non disponibili a fare tutto quello che il “padrone” chiede. Non riescono a trovare lavoratori, perché i nostri giovani sono costretti a lasciare questa terra alla ricerca di offerte migliori ed alla ricerca di un occupazione stabile, che questa terra non è in grado di offrire. E’ facile scaricare la responsabilità del non lavoro sulla voglia dei giovani di non voler ricercare un occupazione. Senza dire cosa si offre a quei lavoratori, in termini di sicurezza, di stabilità e di certezze.