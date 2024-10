‘Gente in Aspromonte 2024’: tutto pronto per il raduno sotto le querce di Africo

“Immobili e libere, le Querce di Africo regalano storie e danno tregua da mille anni. Saranno la casa di tutti anche quest’anno. Si vestiranno di bellezza per il raduno d’agosto”.

Gioacchino Criaco lancia dalle sue pagine social “Gente in Aspromonte” 2024, l’atteso ritrovo annuale di agosto, al Rifugio Carrà di Africo Vecchio, ormai divenuto luogo di incontro e di condivisione, dove le idee nascono, prendono forma e camminano, sospinte dalla forza primordiale della natura incontaminata.

Lo scrittore di Africo, autore di romanzi potenti e rivoluzionari che proprio dall’Aspromonte traggono storie ed emozioni, basti citare “Anime nere” (Rubbettino) “L’ultimo drago d’Aspromonte” (Rizzoli Lizard) e “Il custode delle parole” (Feltrinelli), rinnova così l’invito ad esserci:

“Mettete in agenda questo appuntamento, al fresco delle Querce, mentre impazza il caldo. Ricordate che non servono inviti, come sempre siamo tutti invitati”.