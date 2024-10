“Nuovi spazi per il lavoro” il progetto del Piria di Reggio Calabria

“Nuovi spazi per il lavoro” è il Pon Fse che si realizzerà all’Ite Piria di Reggio Calabria al quale tutti gli adulti possono partecipare in maniera gratuita grazie al fatto che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano.

Tre i moduli previsti dal Pon: A scuola di Ict, L’informatica per investire nel futuro degli adulti, e Operatore sociale nel campo dell’immigrazione. Si tratta di corsi della durata rispettivamente di 30, 60 e 100 ore per un numero massimo di 15 corsisti.

Gli allievi potranno frequentare al massimo un corso. E l’avviso, consultabile sul sito della scuola www.itepiria.edu.it si rivolge, in particolare ad adulte e adulti, giovani adulte e adulti, con particolare attenzione per i NEET, i drop-out, gli analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati, soggetti con provvedimenti di cautela personale, adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, appartenenti a minoranze, soggetti in situazione di svantaggio.

Tutti i dettagli per la partecipazione al corso e i criteri di selezione sono resi in maniera chiara nel bando cliccando sull’icona dell’Albo online.