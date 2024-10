Nuovo caso Covid a Palmi: era di rientro da una zona a rischio

Come previsto dall'ordinanza regionale il soggetto, sin dal momento del suo rientro, si era immediatamente posto in quarantena in attesa dell'esito del tampone

Siamo stati appena informati della presenza di un nuovo caso di CoVid – 19 a Palmi.

Si tratta di un cittadino di rientro da uno dei paesi a rischio, di cui all’Ordinanza della Regione Calabria nr.60. Sin dal momento del suo rientro il soggetto, in attesa dell’esito del tampone, si era immediatamente posto in regime di quarantena.

Leggi anche

La situazione resta sotto controllo, invitiamo pertanto i cittadini a non creare inutili allarmismi. È stata comunque disposta l’attivazione della task force comunale.

Cogliamo inoltre l’occasione per rinnovare l’esortazione a comportarsi in maniera responsabile utilizzando i dispositivi di protezione personale e a ritenere attendibili le notizie provenienti dalle sole fonti ufficiali, come la pagina del Comune, quella del sindaco Giuseppe Ranuccio e quelle diffuse per mezzo del l’app LibraRisk.