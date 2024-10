“Nuovo Governo uno zoo pieno di terroni”. Due giornalisti denunciano Feltri

Avevano destato scalpore le dichiarazioni del giornalista Vittorio Feltri nei giorni successivi alla formazione del nuovo Governo.

“Limitiamoci a vomitare per qualche tempo, che non sarà troppo lungo, speriamo. Una squadra tanto sgangherata ci riempie di vergogna e ci induce a pensare che al male, in effetti, non vi è limite. Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni e ostile al nord che li mantiene tutti”, le parole usate dal sempre più provocatorio giornalista bergamasco.

Comprensibile la pioggia di critiche e indignazione sui social network. La novità di oggi è legata alla formale denuncia presentata dai giornalisti Alessandro Ruotolo e Paolo Borrometi nei confronti di Feltri.

“Considerato che le affermazioni di Feltri evidentemente incitano all’odio razziale dei settentrionali nei confronti dei meridionali, e che il nostro ordinamento prevede pene severe per ‘chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi’, chiede che il Consiglio di disciplina dell’ordine dei giornalisti Lombardia apra un provvedimento nei confronti del giornalista Vittorio Feltri”, si legge nella denuncia presentata da Ruotolo e Borrometi.