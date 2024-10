Il giornalista Feltri e il suo ‘amore’ per il sud: “Nuovo Governo uno zoo pieno di terroni”

Non è la prima volta (probabilmente non sarà nemmeno l’ultima) che il giornalista Vittorio Feltri mostra il suo ‘amore’ per il sud. L’ultima occasione l’ha data la formazione del nuovo Governo Conte, con il giuramento dei ministri tenutosi questa mattina a Roma.

LEGGI ANCHE

“Limitiamoci a vomitare per qualche tempo, che non sarà troppo lungo, speriamo. Una squadra tanto sgangherata ci riempie di vergogna e ci induce a pensare che al male, in effetti, non vi è limite. Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni e ostile al nord che li mantiene tutti”, il pensiero che Feltri ha pensato di pubblicare per commentare l’avvio del nuovo governo.

Senza limiti e senza porsi dubbi sui confini della provocazione, Feltri continua dunque ad offendere il popolo del sud Italia