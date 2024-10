Autonomia, Siclari risponde a Feltri: ‘Vada a quel paese a nome di tutti i terroni’

Il grande e intelligente Feltri ignora, che negli ultimi 20 anni, 1 milione i di giovani del Sud hanno lasciato le loro famiglie per trovare lavoro al Nord e adesso sono loro a mantenere vive le industrie occupando posti dirigenziali negli enti e nelle aziende più importanti di Italia. Questa è la vera prospettiva, caro Feltri, siamo noi a mantenere, con piacere, te e il Nord e non offenda nessuno del Sud che vive in povertà grazie ai fondi che sono stati scippati al Sud e non il contrario. Sono pronto a qualsiasi confronto diretto sul tema perché Feltri con l’infelice uscita di oggi merita solo di essere mandato a quel paese da parte di tutti i “terroni” che sono fiero e onorato di rappresentare e con i quali manteniamo lui e persone come lui. E aggiungo: stimo il nord e i suoi cittadini che sicuramente non la pensano come te, e ti informo, inoltre, che mio padre, figlio di calabresi, oltre ad essere nato a Somma Lombardo, ha persino ricevuto una Medaglia d’Oro dalla Regione Lombardia per il lavoro che ha saputo svolgere, in modo eccellente, da giovane dirigente dello Stato negli anni 70. Quindi -conclude- caro Feltri, ti scrivo naturalmente perché ho il mio Sud nel cuore, ma soprattutto per chiederti: non pensi, anche tu come la maggior parte degli italiani, di aver detto una cavolata?”.