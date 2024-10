Nuovo hotspot al porto di Reggio: le precisazioni della Prefettura

“In relazione ad alcuni articoli di stampa in cui viene fatto riferimento ad una presunta inaugurazione di un Hotspot/Centro di primissima accoglienza presso il porto di Reggio Calabria, si rappresenta quanto segue.

Non si è svolta alcuna cerimonia di inaugurazione della predetta struttura, già ultimata e pronta ad essere utilizzata, bensì soltanto una visita da parte del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, Prefetto Laura Lega, unitamente al Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’asilo, Prefetto Francesco Zito, che, alla presenza del Prefetto Clara Vaccaro e del Vice Sindaco, Paolo Brunetti, hanno visionato il sito ed incontrato i rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle componenti del sistema di accoglienza.

La visita, proseguita nel pomeriggio a Roccella Jonica, rientra tra le ordinarie attività dei vertici del Dipartimento, che hanno effettuato un sopralluogo ed incontrato (e ringraziato) le persone impegnate in prima linea nell’accoglienza.

Non trattandosi di esponenti del Governo, né di visite istituzionali legate ad eventi particolari, non sono stati previsti momenti di incontro con la stampa.