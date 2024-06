Pummaroru-Funny Club sbarca su TheFork: la tua cena di qualità al 50% di sconto

Nel cuore del divertente e accogliente Funny Club, luogo rinomato per gli eventi dedicati alle famiglie da anni, si cela un vero e proprio gioiello culinario: Pummaroru. Questa pizzeria biologica non è soltanto un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, ma si sta rapidamente affermando anche come un ristorante di prim’ordine, rispondendo alle crescenti esigenze di una clientela sempre più affezionata.

Un’esperienza gastronomica unica da Pummaroru

Nuovo menù, nuove delizie per il palato

Ciò che distingue Pummaroru dagli altri è la dedizione alla qualità ed alla selezione delle materie prime. Ogni ingrediente utilizzato è scelto con cura, privilegiando prodotti biologici che non solo migliorano il sapore delle pietanze, ma anche la salute dei commensali. La passione per la tradizione culinaria italiana garantisce un gusto autentico ad ogni morso.

Con l’introduzione del nuovo menù, Pummaroru celebra l’estate con una serie di piatti innovativi e deliziosi, perfetti per soddisfare ogni palato. Ecco alcune delle nuove proposte che potrete gustare:

dagli antipasti come il tagliere del contadino (misto di salumi e formaggi accompagnato da croccante pitta) al tris vegetariano (polpette di melanzane e zucchine, involtini di zucchine e tabule con aceto balsamico e crostini con melanzane, sedano, cipolla, olive e capperi);

passando per i primi piatti tra risotto tricolore, gnocchetti zuca e guanciale, cacio e pepe, puttanesca al frutto di cappero;

fino ai secondo piatti, tra cui: hamburger di Chianina, grigliata mista di carne, stinco di maiale, duo di terrine dell'orto, carni pregiare come costate e fiorentina e ancora Rollatin alla Calabrese e Bourguignonne.

Fino ai dolci ed ai gelati.

TheFork Summer: un’offerta imperdibile

Pummaroru è ora disponibile su TheFork, la piattaforma ideale per scoprire e prenotare i migliori ristoranti con sconti fino al 50%. Grazie a TheFork Summer, è possibile non solo assaporare i menù esclusivi offerti dal locale di via Tirrenica (di fronte il Bingo), ma anche godere di un risparmio significativo su ogni prenotazione.

Come funziona

Basta accedere su TheFork, selezionare la data, l’orario e il numero di persone. Scegliere la promozione speciale che preferisci nella pagina “Seleziona una promozione”.

Controllare i dati della conferma per verificare che siano corretti e che sia inclusa la promozione speciale.

“Pummaroru è pronto ad accoglierti per farti vivere un’esperienza gastronomica senza pari”.

Maggiori informazioni

Via Tirrenica, 5, 89121 Reggio di Calabria

Per info&prenotazioni 392/4055945 – 0965/886615

