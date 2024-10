Nuovo ospedale di Palmi, Amalia Bruni: “Vogliamo essere presenti e attenti a ogni passaggio”

Le parole di Amalia Bruni scritte in una nota al , Consigliere regionale del Pd e Vicepresidente della Terza Commissione.

“Stiamo seguendo con grande attenzione, così come abbiamo annunciato da tempo, lo stato dei lavori per la costruzione delle nuove strutture ospedaliere in Calabria. Per questo motivo ho chiesto che venisse audito in Terza Commissione l’ingegnere Pasquale Gidaro, responsabile della unità organizzativa (UAO) investimenti sanitari per capire a che punto sono arrivati i lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Palmi. Siamo convinti che la ricognizione costante che stiamo effettuando da vicino, serva a individuare immediatamente ritardi, intralci e problemi che dovessero presentarsi. Vogliamo essere presenti e attenti a ogni passaggio perché riteniamo strategico questo obiettivo e continueremo ad avvalerci dei riferimenti territoriali, le istituzioni, le forze sociali, sino alla messa in esercizio del nuovo ospedale”.