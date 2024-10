Nuovo Tempietto, la Vox Populi dei reggini: ‘I cittadini siano i suoi custodi’

L’inaugurazione del parco urbano del Tempietto dello scorso 24 agosto si è dimostrata un autentico successo di pubblico.

Ha catalizzato l’attenzione da parte di cittadini e dei media locali e nazionali. L’apertura ha suscitato interesse e feedback all’unanimità positivi da parte non solo delle istituzioni, ma anche di fruitori che a vario titolo hanno da subito iniziato a frequentare un’area che si sta rivelando e può sempre più diventare una valvola di sfogo per i cittadini di reggini desiderosi di poter utilizzare spazi sportivi e di socialità.

Carmelo Versace, vicesindaco metropolitano

“Una bellissima area – ha dichiarato durante il taglio del nastro, ai microfoni di CityNow. Serve ringraziare, in particolar modo, i due assessori che si sono occupati dell’opera, Brunetti e Romeo, insieme al consigliere Merenda, che con la supervisione del sindaco Falcomatà hanno dato vita a questo nuovo angolo di città. Un’opera che è nata giorno dopo giorno, quindi non soltanto progettato dall’amministrazione, ma anche dall’ascolto attivo della cittadinanza, più settori hanno collaborato, uno spazio importante che viene consegnato alla comunità, sperando che ognuno possa prendersene cura. Diciamo grazie a chi ha creduto in noi, a chi ci darà una mano anche a migliorarlo, da qui ai prossimi mesi”.

Giovanni Latella, consigliere comunale delegato Sport Reggio Calabria

“Un altro spazio riqualificato ridato alla città, ai giovani, il prolungamento del lungomare, fra i più belli al mondo, che con questa struttura diventa ancora più bello. Così si dà a chi viene a Reggio Calabria la possibilità di usufruire di uno spazio meraviglioso che ha come scenario lo Stretto“.

Carlo Bordini, presidente della Federazione Italiana Dama e della Confederazione Damistica Europea

“Qualcosa che ci voleva e dona ancora più bellezza ad una città già bella, che ha bisogno di recuperare ulteriormente la propria bellezza. Il progetto coinvolgendo anche lo sport della dama che è culla qui a Reggio Calabria, di tanti campioni e tante campionesse rende necessario da parte mia, il ringraziamento nei confronti dell’amministrazione in quanto ha preso in considerazione il nostro sport all’interno di questo spazio outdoor”.

Maurizio Condipodero, presidente CONI Calabria

“I ragazzi di un tempo avevano come antibiotico la strada, adesso non siamo più nelle condizioni di offrire la stessa cosa ai nostri giovani. Oggi con questi campi all’aperto c’è la possibilità di farli divertire aldilà del momento agonistico, questo significa due cose: far crescere i talenti del domani e abbellire ancora di più una città meravigliosa come Reggio Calabria“.

Francesco Creazzo, cittadino di Reggio Calabria

“I bambini ed i ragazzi di questa città sono sicuramente fra i più entusiasti nello scoprire questa nuova area. Vedo tanta negatività, tanti dicono “chissà quanto durerà”, senza però rendersi conto che alla fine, questo, tocca a noi. Si tratta di un fatto dimostrato sociologicamente che se le aree vengono vissute, non sono danneggiate, ma vivono di vita propria. Questa del Tempietto è una grande occasione per Reggio, speriamo di saperla sfruttare”.

Maria Stella Granillo

“Felicissima di vedere Reggio Calabria che va avanti sia dal punto sportivo che sociale. Speriamo che duri!”

Luca Laganà Creatore, Fondatore e Amministratore di Ntc Sport Industries

“Una zona prima paesaggisticamente bellissima, ma abbandonata a sé stessa adesso sarà funzionale ma soprattutto soddisferà le necessità di molti giovani con l’area giochi, la palestra all’aperto, la torre. Non sembra di essere in Italia, sembra di stare in una in spiaggia americana super attrezzata e super colorata. Il mio appello che la gente apprezzi e si renda conto quanto un’attrazione del genere sia preziosa per Reggio Calabria sia in termini di servizi sia in termini di immagine”.

Giovanni Rugolo, ex cestista della Viola Reggio Calabria

“Un’idea apprezzabilissima, una bellissima iniziativa speriamo duri il più possibile, c’è lo zampino di Gaetano Gebbia sulla creazione di questo campo dedicato a Kobe Bryant un fiore all’occhiello a livello italiano anche a livello mondiale, abbiamo un panorama che non tutti posseggono. Oltre alla zona dedicata al basket, c’è molto sul sociale con l’area bambini ed adulti, con diverse attrattive tra cui la dama e gli scacchi. Ci vuole la giusta accortezza da parte di noi cittadini”.