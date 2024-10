Nuovo Tempietto, arrivano bagni, punto ristoro e non solo

Lo avevamo segnalato, qualche giorno fa. Evidenziando lo straordinario successo che ha riscosso la nuova area del Tempietto, con le sue giostre, le aree verdi, le aree relax e sportive tra percorsi benessere, area cani e installazioni artistiche.

Alle tante cose belle, scrivevamo, però, non potevamo non evidenziare l’assenza di bagni, in primis, e di qualche punto ristoro.

L’opera straordinaria, portata a compimento in poco più di tre anni, ha riscosso un successo inaspettato. Ed è piaciuta proprio a tutti. A qualsiasi ora del giorno e della notte, l’area si presenta oggi viva, con gruppi di persone che godono di momenti di sport e relax.

In questo spazio colorato e incredibilmente bello, ad oggi, mancano però ancora un paio di cose, per renderlo semplicemente perfetto. Manca un bar e mancano i servizi igienici. Elementi, che erano già previsti nel progetto, e che presto verranno inseriti.

Secondo quanto raccolto infatti, l’amministrazione comunale, desiderosa di consegnare al più presto l’area alla città, è al lavoro per completare e ultimare il nuovo Tempietto, proprio attraverso l’installazione di bagni e di un punto ristoro che possano garantire le diverse esigenze dei cittadini.

E nel frattempo, in attesa del chiosco, c’è chi ha pensato bene di anticipare tutti, con un ‘frigo bar’ alternativo.

Entro fine settembre dovrebbe dunque arrivare l’ampia struttura (chiosco), di oltre 60 mq, che verrà installata nel lato sud del parco, per poter acquistare beni di prima necessità, come acqua e bevande, essenziali sia per i bambini che giocano, sia per chi pratica sport. Sempre entro qualche settimana dovrebbero sorgere dei bagni chimici, in attesa di una soluzione definitiva, che prevede una struttura permanente.

Previste infine alcune fontanelle nei dintorni del parco urbano. L’assessore Costantino e gli uffici comunali sono dunque al lavoro per il completamento dell’intera area con l’installazione delle strutture, tanto richieste dai cittadini, che già in questi primi giorni hanno invaso l’intera zona.

Chioschi, bagni e fontanelle impreziosiranno maggiormente il nuovo Tempietto. Ma non solo. Perchè a breve verranno inserite anche alcuni reperti archeologici (colonne) che renderanno omaggio alla fondazione della città magnogreca, arricchendo ulteriormente il parco con testimonianze del glorioso passato, grazie ad accordi con il Museo Archeologico Nazionale.

L’area nuova del Tempietto quindi, presto, con l’inserimento del chiosco, delle fontanelle e dei bagni non presenterà alcun neo.

Per la felicità di cittadini, turisti e visitatori.