Reggio, inaugurato l’Oasi Village. Tante novità e il ritorno del Molo 74

Un nuovo capitolo si apre per l’Oasi di Reggio Calabria, uno degli stabilimenti balneari più storici e amati della città. Dopo la cessione della gestione da parte dell’imprenditore Mario Scaramuzzino, la struttura è passata nelle mani del gruppo Cormaci Srl, che ha già avviato una serie di lavori di ristrutturazione e riqualificazione per restituire all’Oasi il suo antico splendore.

A partire dall’inaugurazione di ieri sera, l’area terrazze dell’Oasi riapre con una nuova attività di ristorante e pizzeria, il primo passo tangibile del cambiamento. Un’importante novità che segna l’inizio di una gestione completamente rinnovata e all’insegna della qualità e dell’innovazione.

Il gruppo Cormaci, già attivo da anni nella gestione di locali a Reggio Calabria, è pronto a riportare l’Oasi ai suoi fasti di un tempo, con una visione fresca e ambiziosa.

“Sono orgoglioso e soddisfatto di poter essere il nuovo gestore di l’Oasi Village, una struttura storica per la città di Reggio Calabria, una struttura che si immerge nel panorama dello stretto e che ci darà la possibilità di esprimerci al meglio in quelli che sono tutti i nostri progetti futuri. Losi Village rappresenta la storia della nostra città appunto e noi cercheremo di farla ritornare ai suoi albori e al suo splendore. Attueremo un piano di ristrutturazione generale di tutta la struttura.”

“Nella zona terrazze avremo una pizzeria e ristorante aperta tutti i giorni a cena e in più avremo un piccolo ristorante gourmet a cura dello chef Fabio Belmonte. La zona Flambè invece sarà la sala che utilizzeremo per tutto quello che riguarda la banchettistica e il wedding soprattutto invernale. Per poi spostarci alla nostra zona prato estiva per far sì che quella diventi il punto di riferimento per tutti gli eventi che riguardano matrimoni, diciottesimi, eventi di varia natura.”