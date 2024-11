Oasi di Reggio, inizia una nuova era: cambio di gestione e totale ristrutturazione

Inizia una nuova era per l’Oasi di Reggio Calabria. Uno degli stabilimenti balneari più amati e storici della città, è pronto a ritrovare i fasti di un tempo. Da qualche settimana, l’imprenditore Mario Scaramuzzino ha ceduto la gestione dell’Oasi al gruppo Cormaci Srl, già attivo da anni in riva allo Stretto per quanto riguarda la nascita e la gestione di locali.

Un nuovo e affascinante progetto che promette di riportare la struttura ai fasti di un tempo, grazie a una gestione rinnovata, idee fresche e una totale ristrutturazione della struttura.



Il futuro dell’Oasi di Reggio Calabria si prospetta nuovamente brillante. Già avviati infatti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione che interesseranno l’intera area, comprese le piscine e la spiaggia.

“Siamo felici ed emozionati per questa nuova avventura –dichiara l’imprenditore Antonio Cormaci-, ogni reggino che si rispetti sa cosa rappresenta l’Oasi per la nostra città. Vogliamo far diventare nuovamente l’Oasi non solo un punto di riferimento per i reggini, ma anche per i turisti e le famiglie in cerca di un angolo di paradiso con una vista mozzafiato. Le novità sono e saranno davvero numerose, non vogliamo anticipare tutto subito, le sveleremo piano piano. Abbiamo la volontà e l’ambizione di far tornare l’Oasi uno dei gioielli della città, implementando i servizi e le attività a disposizione dei clienti”, evidenzia Cormaci.

Attiva già da stasera l’area terrazze dell’Oasi con l’attività di ristorante e pizzeria, il primo passo della nuova gestione appena avviata dal gruppo Cormaci. Previsto anche un ristorante gourmet, angolo esclusivo e speciale curato dallo chef Fabio Belmonte. Nella nuova era dell’Oasi, le novità sono infinite: previsti infatti campi sportivi (da padel e da calcio), banchetti, cerimonie, eventi culturali e letterali, oltre che di pubblico spettacolo.

Con una visione chiara e tanti progetti in cantiere, l’Oasi quindi sta per tornare ad essere uno dei luoghi più apprezzati della città. Tra le novità più importanti, il restyling completo delle strutture, con spazi più moderni e confortevoli, e un’offerta diversificata che includerà eventi, attività per famiglie, e servizi esclusivi per i soci.

L’avvio della nuova gestione by Cormaci group non sarà solo una ripresa di un’attività economica, ma una vera e propria rivitalizzazione di un’area che ha un forte legame con la storia e le tradizioni locali.



L’Oasi, che per tanti anni ha rappresentato il cuore del divertimento estivo reggino, è pronta a riprendersi il suo posto nella vita sociale della città, con una gestione moderna e innovativa che guarda al futuro senza dimenticare la sua storia.



L’estate 2025, che vedrà tra le numerose novità anche la ripartenza dello storico Molo 74, già si preannuncia speciale per tutti coloro che hanno vissuto l’Oasi e per chi, per la prima volta, avrà la possibilità di scoprire uno dei luoghi più iconici e magici di Reggio Calabria.