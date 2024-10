La storia riparte: l’Oasi di Reggio Calabria riapre. Stavolta definitivamente

di Pasquale Romano – Nuova vita. Dopo quasi tre anni di chiusura, durante i quali si erano tenuti eventi saltuari, l’Oasi di Reggio Calabria è pronto ad aprire nuovamente le porte. Stavolta definitivamente. Nell’aprile 2016, causa la revoca di tutte le licenze e autorizzazioni all’Aldebaran, società proprietaria della struttura, l’Oasi era stato costretto a chiudere i battenti anche se non era stato sottoposto ad alcun sequestro.

Mario Scaramuzzino, titolare della società a capo della struttura, nel corso dei mesi non si era mai arreso e aveva sempre professato la propria innocenza, ma nel giugno 2017 era arrivato un altro stop, con il rigetto del ricorso da parte del Tar. L’Oasi in questi anni aveva riaperto in speciali occasioni, come ad esempio il Veglione di Capodanno, stavolta invece arriva la svolta definitiva.

OASI 2.0

L’imprenditore reggino Giuseppe Ielo infatti, tramite un fitto di ramo d’azienda, ha acquisito dalla società Aldebaran in affitto tutta la struttura. La riapertura dell’Oasi è prevista nelle prossime settimane, lo storico locale reggino riprenderà tutte le attività di ristorazione e di eventi vari che da decenni ne avevano fatto un punto di riferimento per Reggio e provincia. Bentornato Oasi: dopo la riapertura del Kalura, Reggio riabbraccia un pezzo di storia.