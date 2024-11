Autonomia differenziata, Occhiuto punge Calderoli: ‘Bagno di umiltà’

Occhiuto vede nella recente sentenza della Corte Costituzionale una grande opportunità per il centrodestra:

Occhiuto ha apprezzato come la sentenza della Consulta abbia posto l’accento sulla necessità di garantire i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) e di finanziare tali diritti:

“La cosa che mi è piaciuta di più della sentenza della Corte Costituzionale è che ha focalizzato l’attenzione soprattutto sui Lep, sulla necessità di garantire e finanziare i livelli essenziali delle prestazioni . Ora si andrà in Parlamento e si modificherà questa legge, attuando davvero il Titolo V della Costituzione: quindi non solo l’autonomia differenziata ma anche il superamento della spesa storica ”.

Riferendosi alle dichiarazioni del Ministro Calderoli:

“Calderoli è molto vigoroso nelle sue espressioni. Credo però che ora, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, della quale lui come altri della Lega si dichiarano giustamente soddisfatti perché la legge non è stata giudicata incostituzionale, forse un bagno di umiltà rispetto alle parti che dovevano essere approfondite e invece sono state trascurate dovrebbe pur farlo”.

Occhiuto ha suggerito al Ministro Calderoli maggiore prudenza:

“Consiglierei al ministro un po’ di prudenza, perché è importante attuare il titolo V della Costituzione, ma è fondamentale farlo in modo che l’autonomia non sembri divisiva per il Paese. Le recenti accelerazioni sulle materie non Lep hanno generato tra i cittadini, soprattutto nel Mezzogiorno, la percezione di un approccio che ignora i diritti e i doveri verso il Sud”.