Occhiuto farà visita alle centinaia di chef italiani giunti in Calabria per la Festa Nazionale del Cuoco 

Due giorni di degustazioni, iniziative tematiche, incontri con gli studenti degli Istituti alberghieri di Calabria, centinaia di berrette bianche della Federazione Italiana Cuochi provenienti da ogni parte d’Italia, giornalisti del settore, delegati di istituzioni e di enti di rappresentanza vicini alla categoria, sono i principali elementi della Festa Nazionale del Cuoco che metteranno la Calabria e le città di Catanzaro e Soverato sotto i riflettori dell’informazione nazionale.

Organizzata e coordinata dall’Unione Regionale Cuochi Calabria e dall’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro, sotto l’egida della Federazione Italiana Cuochi, la manifestazione sarà l’occasione giusta per ripensare in chiave nuova l’offerta gastronomica e l’accoglienza territoriale e per ritrovarsi nuovamente insieme, dopo le difficoltà che ha sofferto l’intera categoria nel periodo più scuro del Covid.

"Con la Festa del Cuoco - dichiara il presidente FIC, Rocco Pozzulo - la FEDERCUOCHI rende omaggio ad una categoria professionale che per 365 giorni l’anno, senza porsi mai limiti di orario, svolge con spirito di sacrifico e passione vera un lavoro molto impegnativo, per offrire ai propri clienti la straordinaria emozione di un piatto eseguito a regola d’arte. L’iniziativa della Federazione Italiana Cuochi è stata accolta con entusiasmo anche dalla WACS, società mondiale degli chef, e siamo felici che in questo stesso periodo si celebra questo evento anche in molte altre nazioni".

Sono previste, inoltre, in varie piazze italiane, molte manifestazioni, convegni e iniziative che celebrano questa ricorrenza del lavoro e della buona tavola, "senza mai dimenticare - come espresso dal presidente Rocco Pozzulo - la solidarietà verso i meno fortunati, portata avanti ogni giorno attraverso il Dipartimento Solidarietà Emergenze della FIC".

Una kermesse ricca di confronti e scambi, che si terrà proprio nel giorno della nascita di San Francesco Caracciolo, santo patrono dei cuochi.

Molto atteso, presso il Teatro Politeama di Catanzaro, dove è stata confermata la visita del nuovo Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il talk di mercoledì 13 ottobre, sul tema "Modelli locali di gastronomia come nuove risorse territoriali del cibo e dell’accoglienza dopo la crisi pandemica".

Al dibattito prenderanno parte: il famoso chef televisivo Alessandro Circiello; il Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo; il Direttore Agricoltura della Regione Basilicata, Donato Del Corso; il Direttore del FEP Calabria, Alessandro Zito; il Responsabile nazionale CNA Agroalimentare, Gabriele Rotini, che per l’occasione sottolinea la necessità e l’importanza di "valorizzare la tradizione culinaria italiana, parte integrante della cultura del nostro Paese e segno distintivo nel mondo del vivere all’italiana, con particolare attenzione alla promozione della qualità dei prodotti agroalimentari calabresi e alla diffusione dei valori insiti nella sostenibilità ambientale, unitamente alla lotta agli sprechi alimentari e al rispetto per il cibo".