Occhiuto a Roma incontra Giovannini: 'Previste risorse importanti per la Regione' - FOTO

Giornata romana per il Presidente della Regione Calabria che, nella giornata di oggi, ha incontrato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'obiettivo? Discutere dei fondi in arrivo dal PNRR e del loro utilizzo per colmare il gap Nord- Sud.

Occhiuto a Roma incontra Giovannini

“Oggi a Roma ho incontrato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Un confronto estremamente positivo, un colloquio proficuo; e ringrazio il ministro per la sua disponibilità. Abbiamo approfondito il tema delle infrastrutture per la Regione Calabria che verranno finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il Fondo di sviluppo e coesione, e con altre risorse disponibili. Nei prossimi mesi ci saranno interlocuzioni tecniche tra la Regione e il Ministero per velocizzare la spesa e la realizzazione di questi interventi. Abbiamo parlato dell’Alta Velocità e della necessità di inserire anche il lotto di Gioia Tauro tra i primi da realizzare: tutto questo per collegare in modo adeguato il porto e la zona franca alla rete ferroviaria. Saranno previste, inoltre, importanti ulteriori risorse per la nostra Regione, che arriveranno tramite un anticipo del Fondo di sviluppo e coesione".

SS 106 e ZES