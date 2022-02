Occhiuto: "Stupito da Lega, pericoloso consegnare Draghi al centrosinistra"

“Il Consiglio dei ministri di ieri? Sono rimasto un po’ stupito dal fatto che alcuni ministri non abbiano votato il provvedimento, proprio nel primo Cdm in cui di fatto si apre una nuova stagione. Sostanzialmente si dice che stiamo uscendo dalla pandemia, che stiamo recuperando libertà, ed è singolare che qualcuno non abbia votato”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Start”, su SkyTg24.