Energia, Occhiuto: "Governo dichiari rigassificatore Gioia Tauro infrastruttura strategica"

“In Calabria c’è l’infrastruttura più importante del Mezzogiorno, il porto di Gioia Tauro, che fa ogni anno 3milioni e 700mila container: più di quelli che fanno, sommati, i porti di Genova, Savona e Trieste. Ma il porto di Gioia Tauro non genera ricchezza sul territorio perché nell’area del retroporto non ci sono lavorazioni”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervistato all’interno di “Start”, su SkyTg24.

“E allora sono impegnato in un grande piano di attrazione degli investimenti. E poi vorrei che si costruisse a Gioia Tauro un rigassificatore, abbiamo le autorizzazioni già validate e si potrebbe realizzare un impianto per produrre un terzo dell’energia che l’Italia importava - prima dell’esplosione della guerra - dalla Russia. E per di più, insieme al rigassificatore, si potrebbe fare un’enorme piastra del freddo.

Questo è un obiettivo, manca solo la dichiarazione di infrastruttura strategica da parte del governo”.