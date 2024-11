Evento organizzato dall’ODCEC: ‘Crisi finanziarie nei comuni: cause ed effetti degli squilibri finanziari’

Si è tenuto presso l’Aula Magna Quaroni dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria un importante convegno dedicato al tema delle crisi finanziarie negli Enti Locali. L’evento, organizzato dalla Commissione Revisione Legale ed Enti Locali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria ha richiamato l’attenzione di esperti del settore, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni ed ha rappresentato un’occasione unica per analizzare le sfide e le opportunità legate alla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali in difficoltà. Sicuramente questo evento si inserisce in una programmazione formativa di lungo corso, come dichiarato dalla presidente Dott.ssa Giusy Francesca Maria Poeta della Commissione di Studi di Revisione legale ed Enti Locali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, ponendosi come obiettivo di dare la possibilità ai colleghi iscritti di acquisire quella professionalità che ci contraddistingue e ci permette di operare seguendo i principi di correttezza, moralità e trasparenza. Nel corso del convegno, intitolato “Crisi finanziarie nei comuni: cause ed effetti degli squilibri finanziari”, sono stati approfonditi diversi aspetti legati alla gestione dei bilanci comunali e alla prevenzione delle situazioni di dissesto finanziario. Gli interventi hanno messo in evidenza la complessità del contesto attuale, caratterizzato da vincoli normativi stringenti e dalla crescente difficoltà degli enti locali nel garantire servizi essenziali ai cittadini. Il presidente dell’Ordine, dott. Stefano Maria Poeta, aprendo i lavori, ha sottolineato: “Il ruolo dei commercialisti e degli esperti contabili è cruciale per supportare gli enti locali nel percorso verso una gestione economica sostenibile. Eventi come questo offrono strumenti concreti per affrontare le criticità e promuovere il dialogo tra professionisti e istituzioni”. Il programma ha visto la partecipazione di illustri relatori, tra cui professori universitari, magistrati della Corte dei conti e professionisti di fama nazionale. Tra gli interventi più attesi, quello del dott. Franco Consiglio, già dirigente del settore Finanze ed economato del comune di Reggio Calabria, che ha analizzato le cause principali delle crisi finanziarie negli enti locali, sottolineando l’importanza di una pianificazione strategica e di un controllo rigoroso della spesa pubblica. Molto apprezzato anche l’intervento della Prof.ssa Maria Teresa Nardo, Ordinaria di Economia Aziendale presso l’Università della Calabria, che ha presentato un focus sulle procedure di risanamento finanziario, con particolare attenzione alla rinegoziazione del debito e all’accesso ai fondi statali. Infine, l’intervento del Dott. Giulio Stolfi, procuratore della procura generale della Corte dei conti, che ha effettuato una panoramica sui controlli della Corte dei conti nell’alveo della sua funzione giurisdizionale e di organo di controllo, fornendo una chiave interpretativa di spessore sulle

competenze dei magistrati contabili. L’evento ha rappresentato un momento di alta formazione e confronto, lasciando un messaggio chiaro: la gestione delle crisi finanziarie negli enti locali richiede competenza, pianificazione e il supporto di figure professionali qualificate. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria ha confermato il proprio impegno nel promuovere iniziative simili, consapevole del ruolo cruciale che i professionisti contabili rivestono nel garantire la sostenibilità economica delle comunità locali.