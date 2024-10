Vinci 2 biglietti per il teatro: torna il contest CityNow & Officina dell’arte

CityNow mette in palio 2 biglietti per lo spettacolo di Gennaro Calabrese organizzato dall'Officina dell'arte. Ecco come partecipare e vincere

Alziamo, di nuovo, il sipario.

Torna il contest di CityNow ed Officina dell’arte rivolto a tutti coloro che intendono vivere le emozioni del teatro, sensazioni uniche ed irripetibili, che solo il palco è in grado di trasmettere.

Questa volta i due biglietti in palio sono per lo spettacolo di Gennaro Calabrese, in programma per sabato 14 dicembre al teatro Cilea.

I due brand, noti per aver diffuso negli anni un’immagine positiva del territorio e per aver promosso, ognuno per le proprie competenze, le eccellenze calabresi, si uniscono per dar vita ad una nuova iniziativa. Come sempre, l’obiettivo è quello di diffondere la cultura del teatro, regalare emozioni, in particolar modo ai più giovani, far vivere il palco a chi ancora non vi è abituato. Perchè tutti hanno diritto all’arte e alla cultura.

In occasione di ogni spettacolo e fino alla conclusione delle rispettive rassegne targate ‘Officina dell’Arte’ (Chi non ride è fuori Moda al Teatro F.Cilea e Risate Metropolitane al Cine Teatro Metropolitano), CityNow metterà in palio due biglietti.

Per partecipare al contest CLICCA QUI.