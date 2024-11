Oggi la presentazione del libro su Natuzza “Sotto il cielo di Paravati”

Venerdì 24 ottobre alle ore 18,00 si svolgerà presso l’auditorium della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime la presentazione del libro di Vincenzo Varone “Sotto il cielo di Paravati” edizioni Adhoc.”È l’alba del primo novembre dell’anno 2009, giorno di tutti Santi – si legge nella presentazione al testo – l’orologio sotto il cielo di Paravati segna esattamente le 5.15. Natuzza Evolo, circondata dall’affetto dei suoi cari e dei suoi padri spirituali don Pasquale Barone e padre Michele Cordiano, dopo un ultimo sguardo, si congeda dal mondo per intraprendere il suo viaggio verso la Casa del Padre, dove ci sono già ad attenderla la Vergine Maria, gli Angeli, San Pio da Pietralcina e San Francesco di Paola, compagni inseparabili dei suoi “colloqui” e della sua missione per dare conforto a tutti e, in particolare, ai sofferenti”.Alla manifestazione daranno il proprio contributo oltre all’autore Arcangelo Badolati, caposervizio di Gazzetta del Sud, Mimmo Mazzeo scrittore e Romano De Grazia Presidente emerito della Corte di Cassazione. Coordinerà Sergio Muzzopappa.