Oltre 800 studenti a lezione di dialetto reggino. L’elenco delle scuole coinvolte

Giovedì 28 novembre 2019 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna “N. Calipari” del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, verrà presentato il Progetto “Divulgazione e valorizzazione della lingua dialettale identitaria. Il dialetto reggino, lingua identitaria, nell’ambito dell’educazione linguistica”, proposto alle scuole secondarie di primo grado ed alle classi del biennio degli istituti di secondo grado dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di una sperimentazione nazionale, di durata triennale, promossa dal Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, scuola capofila, e dal settore Cultura e Istruzione della Città Metropolitana; si avvarrà della partnership del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina e del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca.

Saranno presenti il Sindaco, Avv. Giuseppe Falcomatà, il prof. Demetrio Marino, delegato all’istruzione – Città Metropolitana, il dott. Francesco Macheda, Dirigente del settore 5 – istruzione e formazione professionale, il prof. G. Giordano, Direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina, il prof. G. Musco, scrittore di saggi ed esperto di dialetto reggino, il dott. L. Iiriti, direttore casa editrice Iiriti; interverranno la prof.ssa G. Canale, referente scuola capofila, la Prof.ssa Paola Radici Colace già Ordinaria di Filologia Classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina, il Prof. Fabio Rossi, Ordinario di Linguistica Italiana, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina ed il prof. Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina.

Saranno, altresì, presenti tutti i referenti delle 19 scuole coinvolte ed i Dirigenti Scolastici che firmeranno l’accordo di rete predisposto dal liceo nella qualità di Scuola Capofila.

Sarà, inoltre, proiettato il video saluto dell’on. Lucia Azzolina, sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La dirigente scolastica del liceo reggino, prof.ssa Giuseppina Princi, riflette sul significato del progetto: “Si tratta di interpretare il ruolo della scuola dell’autonomia in modo innovativo e al tempo stesso restituirle un ruolo propositivo di ricerca e di formazione in stretta sinergia col territorio e con le sue radici culturali. La collaborazione attiva con l’Ente locale, con l’Università e con le istituzioni scolastiche dell’Area Metropolitana, si ripropone, anche in questo contesto, con la precisa volontà di arricchire e valorizzare studenti e docenti, dando loro l’occasione di relazionarsi con le modalità della ricerca insieme al mondo accademico. L’azione di raccordo tra le scuole, coordinata dalla professoressa Giovanna Canale, che ringrazio insieme a tutti i referenti delle istituzioni scolastiche coinvolte, costituisce un tassello in più, una tessera importante di un mosaico più ampio, che darà alla fine del percorso liceale la consapevolezza ai nostri ragazzi di aver trascorso anni importanti investendo sul proprio futuro in termini di competenze e di conoscenze di qualità da spendere nel loro futuro”.

Utilizzando la quota oraria del curriculo locale, il percorso formativo sarà incentrato sullo studio e sulla valorizzazione della lingua dialettale nell’ambito dell’educazione linguistica, mediante un approccio scientifico di tipo comparativo che consentirà di porre attenzione alle matrici greche e latine e alle influenze dei popoli giunti in Calabria in età medievale e moderna. Gli studenti si cimenteranno non solo nella raccolta di dati linguistici relativi al proprio territorio di appartenenza, ma anche nella produzione di elaborati originali in lingua dialettale (traduzioni inedite di canti religiosi, poesie, fiabe e favole o realizzazione di fumetti o testi di vario genere) che saranno sottoposti al vaglio di un Comitato Scientifico appositamente costituito, presieduto dal Prof. Giovanni Ruffino Accademico Ordinario dell’Accademia della Crusca, già Ordinario di Linguistica Italiana, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Palermo, e composto dai seguenti membri: Prof. Alessandro De Angelis, Ordinario di Glottologia e Linguistica Generale, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina; Prof. Fabio Rossi, Ordinario di Linguistica Italiana, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina; Prof.ssa Livia Radici, docente di didattica dell’Italiano, Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana; prof.ssa Giuseppina Princi, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e responsabile del progetto insieme con la Prof.ssa Paola Radici Colace già Ordinaria di Filologia Classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina.

E’ prevista anche un’apposita attività di formazione per i docenti.

A fine percorso le migliori produzioni didattiche degli studenti verranno inserite all’interno di una pubblicazione divulgativa patrocinata dalla Città Metropolitana e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

Saranno coinvolti i seguenti istituti scolastici di primo e di secondo grado della Provincia, per un numero complessivo di 800 studenti:

Istituto Comprensivo Statale “Bova Marina-Condofuri”di Bova Marina (RC)

Dirigente Scolastico Dott.ssa IRENE C. MAFRICI – Referente Prof.ssa SIMONA SIMONE

Istituto Comprensivo Statale “Cassiodoro-Pellaro”

Dirigente Scolastico Dott.ssa EVA RAFFAELLA MARIA NICOLO’ – Referente Prof.ssa ELISABETTA CHINNI’

Istituto Comprensivo Statale “De Amicis – Maresca”di Locri (RC)

Dirigente Scolastico Dott.ssa AGATA ALAFACI – Referente Prof. CATERINA GIOVANNA MARINO

Istituto Comprensivo Statale “Corrado Alvaro” di Melito Porto Salvo (RC)

Dirigente Scolastico Dott.ssa ANTONELLA BORRELLO – Referente Prof.ssa MARIA GIOIA ANTONIA SERRANO’

Istituto Comprensivo Statale “DE ZERBI-MILONE” di Palmi

Dirigente Scolastico Dott.ssa MARINA MILITANO – Referente Prof.ssa VINCENZA BAGALÀ

Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà – Archi” di Reggio Calabria

Dirigente Scolastico Dott.ssa SERAFINA CORRADO – Referente Prof.ssa TERESA MALARA

Istituto Comprensivo Statale “Galilei-Pascoli” di Reggio Calabria

Dirigente Scolastico Dott.ssa EMILIA OCCHIUTO – Referente Prof.ssa MARIA LUISA CUCCIO

Istituto Comprensivo “O. LAZZARINO-BOCCIONI” di Gallico (RC)

Dirigente Scolastico Dott.ssa ANTONINA MARRA – Referente Prof.ssa ANGELA MANUELA CRUPI

Istituto Comprensivo Montebello Jonico

Dirigente Scolastico Dott. FORTUNATO PRATICO’ – Referente Prof.ssa ELVIRA TUSCANO

Istituto Comprensivo Statale “S. Eufemia-Sinopoli-Melicuccà”

Dirigente Scolastico Dott.ssa ADRIANA LABATE – Referente Prof.ssa ANTONELLA BONACCI

Istituto Comprensivo Statale “San Sperato-Cardeto” di Reggio Calabria

Dirigente Scolastico Dott.ssa CARMELA SGARIOTO – Referente Prof. ANTONIO MEGALE

Istituto Comprensivo Statale “Telesio-Montalbetti”di Reggio Calabria

Dirigente Scolastico Dott.ssa MARISA G. MAESANO – Referente Prof.ssa GIOVANNA VADALA’

Istituto Comprensivo Statale “Vitrioli-P. Di Piemonte” di Reggio Calabria

Dirigente Scolastico Dott.ssa MARIA MORABITO – Referente Prof.ssa FEDERICO MARIA CRISTINA

Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria

Dirigente Scolastico Dott.ssa FRANCESCA ARENA – Referente Prof.ssa FRANCESCA FOTI

Istituto Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria

Dirigente Scolastico Dott.ssa ANNA MARIA CAMA – Referente Prof.ssa NICOLETTA PELLEGRINO

Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi” Bagnara di Bagnara Calabra

Dirigente Scolastico Dott.ssa GRAZIELLA RAMONDINO – Referente Prof.ssa PATRIZIA MORDA’

Istituto Istruzione Superiore “Gerace” di Cittanova (RC)

Dirigente Scolastico Dott.ssa M. ANTONELLA TIMPANO – Referente Prof. ROCCO TASSONE

Istituto Tecnico Economico “R. Piria-Da Empoli-Ferraris” di Reggio Calabria

Dirigente Scolastico Dott.ssa ANNA RITA GALLETTA – Referente Prof. GIUSEPPE CANTARELLA

Liceo Scienze Umane e Linguistico “T. Gulli” di Reggio Calabria

Dirigente Scolastico Dott. FRANCESCO PRATICO’ – Referente Prof.ssa TERESA MEGALI