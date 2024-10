Un omaggio agli operatori sanitari che, in questo periodo di emergenza, non risparmiano energie

Questo pomeriggio, lunedì 30 marzo, la Polizia di Stato, L’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno voluto rendere omaggio al personale sanitario del GOM.

Gli operatori sanitari in questi giorni non sta risparmiando energie per fronteggiare l’emergenza in atto. L’omaggio è stato reso presso il Grande Ospedale Metropolitano, alla presenza del Direttore sanitario di presidio Dr. Antonino Verduci.

Leggi anche