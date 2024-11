Omifer Palmi, arriva Porto Viro. Gitto: ‘Gara difficile ma dobbiamo fare punti’

Sfida inedita tra la OmiFer Palmi e Delta Group Porto Viro, che arrivano a questo appuntamento con umori differenti. La squadra guidata da coach Jorge Cannestracci è fermo a 2 punti in coda con una sola vittoria in nove gare e nell’ultimo turno, nonostante una prova volitiva a Fano, è rimasta a secco di set. La squadra veneta è attualmente al terzo posto della graduatoria appaiata a diverse formazioni con 17 punti dopo il 3-1 contro Macerata.

A presentare la difficile sfida è il capitano della OmiFer Palmi, Carmelo Gitto: “Veniamo da una partita, quella di Fano, piuttosto combattuta, abbiamo giocato bene, siamo stati bene in campo e con un buon approccio in tutti i tre set. Quello che è mancato è stata la sicurezza personale in alcune fasi della gara che dobbiamo ancora acquisire lavorando sodo come stiamo facendo: stiamo lavorando bene e qualche frutto inizia a vedersi anche se in campo abbiamo raccolto poco in termini di punti.

Dobbiamo continuare a lavorare così e migliorare sin dalla prossima gara di domenica in casa» il pensiero del centrale della OmiFer che analizza così la sfida di domenica: «Affrontiamo una squadra molto in forma e ottimamente organizzata quindi sarà importante mantenere la calma in tutte le fasi del match. Non dobbiamo scioglierci quando arriveranno i momenti di difficoltà che sicuramente ci saranno. L’importante è restare concentrati sulla nostra idea di gioco e sul nostro impianto tattico. Sarà una gara difficile ma noi stiamo lavorando bene e dobbiamo provare a fare punti perché sono fondamentali a questo punto della stagione».

La gara tra Palmi e Porto Viro è in programma domenica 1 dicembre 2024 alle ore 16 al PalaSurace di Palmi e sarà diretta dagli arbitri Marco Colucci e Giovanni Ciaccio. La sfida, che presenta un solo ex in campo, Graziano Maccarrone che vanta trascorsi a Porto Viro, è valevole per la decima giornata del girone di andata del campionato di serie A2 Credem banca.