Impara l’inglese, fatti ispirare: open day alla Sandy’s English Academy

Siete tutti invitati all’Open Day della Sandy’s English Academy, un evento gratuito che si terrà sabato 21 settembre dalle 16:30 alle 20:00.

La direttrice della rinomata scuola di lingue, Sandy Favano, vi invita a partecipare a una giornata ricca di attività e sorprese! Durante l’Open Day, avrete la possibilità di visitare i locali, incontrare le insegnanti e conoscere da vicino il metodo di insegnamento.

“È un’occasione unica per osservare in prima persona come lavoriamo e perché la nostra scuola è tanto apprezzata”, afferma Sandy Favano.

Un programma imperdibile

Alle 16:30, Sam Dyer, Cambridge Exams Manager IT691, vi guiderà alla scoperta dell’importanza di ottenere una certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale. Questa sarà un’opportunità per capire quale percorso intraprendere per migliorare le vostre competenze linguistiche.

A seguire, alle 17:30, avrà luogo un Creative Lab in inglese pensato per coinvolgere i partecipanti in attività interattive e divertenti.Infine, la serata si concluderà con un aperitivo e buffet by Cordon Bleu, un’occasione perfetta per rilassarsi, socializzare e fare nuove conoscenze. E, come di consueto, non mancheranno i nostri gadget omaggio!

Confermate la vostra partecipazione!

Per motivi organizzativi, è gradita la conferma di partecipazione. Non perdete l’occasione di scoprire tutto ciò che la Sandy’s English Academy ha da offrire!