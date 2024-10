Open Day al ‘Centro Studio Danza’ di Reggio Calabria

Il “CENTRO STUDIO DANZA”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, ormai da ben 26 anni, fiore all’occhiello della nostra città, per professionalità e passione, invita tutti coloro che amano la danza in tutte le sue forme o che, magari, curiosi di conoscere più da vicino questa meravigliosa e sublime arte, all’ OPEN DAY che si terrà venerdì 14 settembre a partire dalle ore 16,00, presso il “CENTRO STUDIO DANZA”, sito in Via Sbarre Centrali, 536.

Tante, tantissime le novità che la direttrice Cutrupi ha inserito per il nuovo anno accademico, proprio perché, volendo offrire l’eccellenza alla sua città, da un lato conferma la disciplina madre, ovvero la danza classica, con l’annuale opportunità, UNICA per Calabria e Sicilia, di sostenere gli esami internazionali “METODO CECCHETTI”, così come confermate restano : danza contemporanea, hip hop, teatrodanza, social, modern dance, danza del ventre, musical, fitness; dall’altro rafforza la presenza del settore olistico, con due meravigliose discipline per il benessere fisico e mentale: tai chi e yoga per donne in gravidanza e ancor di più, quest’anno, una grande novità con l’introduzione di : tango argentino, milonga e tango valz, da sempre icone di sensualità e passione e.. prima in assoluta.. direttamente da Cuba: salsa cubana, bachata, merengue, reggaeton, urban krump e latin fitness.

La poliedricità del “CENTRO STUDIO DANZA”, non ha davvero bisogno di ulteriori commenti, ma soltanto di testimonianze concrete da tutti voi: bambini, giovani e adulti che avrete la possibilità di cimentarvi a 360° nel mondo dell’arte della danza.

Vi aspettiamo, quindi, per iniziare un nuovo dolce e appassionato anno accademico insieme a voi!