Calabria, amici e compagni raccolgono fondi per salvare la vita di Alessio

Alessio Ferraro è un ragazzo di 20 anni che vive a Cariati, e soffre di una rara malformazione della scatola cranica chiamata “sindrome di Arnold-Chiari”, a causa della quale è costretto da tempo a subire interventi chirurgici.

La forza di volontà del ragazzo è infinita: è riuscito a combattere la malattia e anche a conseguire il diploma nonostante ben due interventi subiti nei precedenti anni.

Attualmente, però, Alessio deve sottoporsi all’ennesimo intervento, molto complesso (revisione fossa posteriore con tonsillectomia completa e duroplastica autologa), e deve farlo negli Stati Uniti d’America. Questa operazione ha un costo molto elevato, che la famiglia non può sopportare: la cifra si attesta sui 200 mila euro.

Per questo motivo, i compagni di classe e gli amici di Alessio Ferraro hanno promosso un’iniziativa sui social, avviando una campagna di donazione attraverso la piattaforma Facebook: CLICCA QUI.

Il messaggio dei compagni

Siamo i compagni di classe di Alessio Ferraro e chiediamo una mano per sarvargli la vita. Per Alessio non è la prima volta che affronta questo problema.. in 3 superiore si è operato al cervelletto, e dopo l’operazione è stato tanto tempo a casa per riprendersi. Una volta tornato a scuola, con il nostro aiuto e quello dei professori, è riuscito a superare l’anno scolastico e ad affrontare per la prima volta il suo problema.

In 5 superiore si è operato di nuovo, anche se noi tutti pensassimo avesse ormai superato la malattia, è tornato di nuovo a stare male. Dopo l’operazione, con molta fatica è riuscito a diplomarsi insieme a noi. Adesso, a distanza di quasi due anni, purtroppo la situazione è peggiorato ed è tra la vita e la morte. Per il momento è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono davvero critiche e se vuole sopravvivere deve operarsi.

Purtroppo, l’operazione costa €200.000,00 spesa che i genitori non riescono ad affrontare da soli.

Tipo dell’intervento:

– revisione fossa posteriore con tonsillectomia completa e duroplastica autologa

-fusione cranio cervicale

Patologie:

– sindrome di arnold-chiari

– siringomielia

-siringobulbia

– retroflessione dell’ontoide

– invaginazione/impressione basilare

– occlusione del forame di magendie

IBAN: IT72 D076 0116 2000 0100 3906 839

conto intestato a : FERRARO DOMENICO E SANTORO MARIA

Codice BIC per l’estero: BPPIITRRXXX.

Per chi volesse contribuire con una ricarica Postepay:

Numero carta: 4023 6006 6848 1304

Codice fiscale: FRRDNC63L15B774D