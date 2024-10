Oppido – Al via il concorso canoro “La mia voce”

Il 30 Aprile 2018 alle 16.30, a Oppido Mamertina (RC), presso i locali del Cinema Teatro, si terrà il concorso canoro “La mia Voce” organizzato dall’Associazione Culturale no profit Ars Musica.

Il concorso sarà gemellato con il “Campania Festival” ed avrà come premio finale la partecipazione in finalissima del prossimo concorso nazionale “Campania Festival” che si terrà a Santa Maria di Castellabate (SA), una borsa di studio da 150 euro, l’ esibizione live del brano vincitore in un concerto di piazza, la registrazione e produzione presso studio discografico del brano vincitore più targa riconoscimento.

La giuria è composta dagli insegnanti delle accademie Ars Musica, con ospiti d’onore le artiste internazionali Chiara e Martina Scarpari e la giovanissima cantante Oppidese, vincitrice per due anni consecutivi il Campania Festival, Sonia Foti, più 3 giurati scelti tra le associazioni del luogo, totale 11 componenti.

I concorrenti provengono dal territorio reggino e vibonese ed abbracciano un’utenza di Oppido Mamertina, Palmi, Gioia Tauro, Taurianova, Varapodio, Brancaleone, Mileto e Reggio Calabria.

Lo spettacolo sarà inoltre arricchito dall’esibizione di circa 30 ballerini provenienti da una scuola di ballo locale.

L’evento sarò registrato da PIANA TV e mandato in onda sul canale 881 del Digitale Terrestre.

Ad evento concluso seguirà nuovo comunicato stampa con i nomi dei vincitori.

Per info: 320.7172437 – Titti Mileto – responsabile marketing – info@amo-musica.it