Oppido Mamertina: grande successo per il “Calabria Evolution”.

Lunedì sera, nella bellissima piazza dominata dall’imponente Cattedrale di Oppido Mamertina, si è tenuto il concerto “Calabria Evolutions”. Amanti e professionisti della musica, appassionati di musica orchestrale e semplici curiosi hanno affollato la cittadina preaspromontana sede di Diocesi.Tutti ad Oppido Mamertina per assistere alla serata conclusiva di un evento straordinario che ha visto protagonisti circa 250 giovani musicisti di tutte le provincie calabresi, provenienti da numerose formazioni musicali che operano nella nostra regione e ben 8 direttori d’orchestra. Un progetto ambizioso che ha visto impegnati compagini culturali che molto stanno dando, in termini di immagine e di impegno sociale, alla nostra terra.Una maestosa orchestra che ha avuto il privilegio di eseguire in Prima Assoluta un brano composto da uno dei più importanti ed eseguiti autori del panorama musicale mondiale, il belga Andrè Waignein.La composizione sarà edita dalle Edizioni Musicali De Haske, casa editoriale che ha sede in Olanda, con succursali nel mercato musicale asiatico e americano; una bella fotografia della Calabria, quindi, a disposizione di centinaia di scuole di musica di tutto il mondo.E’ stato lo stesso autore, nelle serate del 23 e 24 luglio 2014, nelle città di Falerna e di Laureana di Borrello, a dirigere il brano con il quale, egli stesso, non solo ha voluto omaggiare la bellezza della nostra terra, ma soprattutto riconoscere la grande rivoluzione culturale e sociale che le orchestre giovanili calabresi stanno attuando, rappresentando ormai un modello di professionalità e preparazione musicale per l’intera nazione.La serata, patrocinata dal Comune di Oppido Mamertina ed inserita come uno degli eventi cardine ne l’ “Estate Azzurra Mamertina”, è stata organizzata dall’orchestra giovanile di Fiati “Giuseppe Rechichi” di Oppido Mamertina diretta dal Maestro Stefano Calderone, che nel suo intervento ha voluto ringraziare tutte le associazioni presenti che hanno contribuito alla realizzazione del concerto. “Un serata di alto livello musicale, culturale e aggregativo che ha fatto vedere la parte bella e sana di Oppido molto spesso troppo poco pubblicizzata, ma che esiste ed è presente! Rappresenta anzi la maggior parte della popolazione oppidese. Peccato solo – continua il Maestro – che le redazioni giornalistiche presenti fossero poche, nonostante ne siano state invitate a partecipare molte altre”.Oppido Mamertina ancora una volta si contraddistingue per le tante associazioni presenti e che tanto s’ impegnano nel sociale, nel silenzio e nella difficoltà di far emergere un territorio che vive giornalmente la piaga della disoccupazione, dell’emigrazione e della criminalità.Gruppi Musicali che hanno collaborano all’evento: • Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Rechichi” di Oppido Mamertina (RC);• Orchestra Giovanile di Fiati di Laureana di Borrello (RC);• Banda Musicale Città di Falerna (CZ);• Orchestra di Fiati Città di Gerace (RC);• Orchestra di Fiati “L.Vinci” di Roccabernarda (KR);• Junior Band dell’Istituto Comprensivo “Laureana Galatro Feroleto”;• Associazione Musicale “Euterpe” di Catona (RC);• Istituto Comprensivo “Monteleone-Pascoli” di Taurianova (RC);• Concert Band di Melicucco (RC);• Orchestra di Fiati “Conservatorio Torrefranca” di Vibo Valentia (VV);• Banda Giovanile “John Lennon” di Mirandola (MO);• Orchestra dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Piria” di Rosarno (RC)• Banda Musicale “Francesco Curcio” di Amantea (CS).Direttori d’orchestra che hanno partecipato all’evento:• Maurizio Managò;• Francesco Di Rende;• Alfonso Perri Altomare;• Lorenzo Pusceddu;• Francesco Castagnino;• Saverio Varacalli;• Mirko Besutti;• Stefano Calderone.