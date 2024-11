Campo Calabro: l’opposizione chiede interventi urgenti per le strade dissestate

L’opposizione consiliare ha formalmente richiesto all’Amministrazione Comunale un intervento urgente per la sistemazione delle strade del paese, ormai in gravi condizioni a causa di buche, restringimenti e lavori incompleti. I consiglieri comunali Rocco Messineo, Giovanni Richichi e Giuseppe Buda, attraverso un’interpellanza indirizzata al Sindaco e all’Ufficio Tecnico Comunale, hanno sottolineato l’urgenza di affrontare le criticità che affliggono numerose vie, sia nel centro che nelle periferie del paese.

Le Aree più Critiche

Le strade maggiormente interessate dai disagi sono Via Sacerdote Scopelliti, Via Campo Piale, Via Giudice Scopelliti e le aree di Musalà e Mortille, dove la viabilità è fortemente compromessa. Particolare attenzione è stata posta su Via Campanile, dove i lavori di ristrutturazione, iniziati tempo fa, sono stati interrotti senza alcun completamento, lasciando la strada ristretta e pericolosa per i passanti e gli automobilisti.

Rischio per la Sicurezza e Richiesta di Intervento Immediato

Secondo i consiglieri di opposizione, le attuali condizioni stradali non solo rendono difficoltosa la circolazione, ma rappresentano un serio pericolo per la sicurezza di chi transita a piedi o in auto. La presenza di buche e lavori incompleti contribuisce a incrementare il rischio di incidenti e danni ai veicoli.

“Serve un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per ripristinare quanto prima le condizioni di viabilità”, hanno dichiarato i consiglieri, chiedendo interventi mirati per risolvere le problematiche più urgenti.

Un Piano di Manutenzione per la Viabilità

L’opposizione ha chiesto che venga adottato un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per ripristinare le condizioni di viabilità, con interventi che possano risolvere le problematiche più urgenti. I consiglieri hanno inoltre richiesto che l’Amministrazione Comunale fornisca informazioni chiare sui tempi e le modalità degli interventi programmati, nonché un piano di monitoraggio continuo delle strade, per prevenire futuri disagi.

Appello all’Amministrazione per la Sicurezza dei Cittadini

L’interpellanza rappresenta un appello all’Amministrazione Repaci affinché venga posta maggiore attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla qualità della vita nel paese. L’opposizione ritiene che il miglioramento delle infrastrutture viarie sia una priorità assoluta, per garantire una circolazione sicura e per ridurre al minimo i disagi quotidiani per i residenti.