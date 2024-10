Ordinanza Santelli, Falcomatà non ci sta: ‘Decisione illegittima, illogica e pericolosa’

Tanti sindaci della Calabria, in queste ore, hanno mostrato il loro dissenso all’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Calabria nella serata di ieri. Jole Santelli ha infatti ‘provato’ a far ripartire la nostra regione con delle misure che hanno spaccato l’opinione pubblica.

Tra questi, ovviamente, c’è anche il sindaco di Reggio Calabria che, dopo un primo commento nella tarda serata di ieri, oggi, si rivolge direttamente ai cittadini:

“La città di Reggio Calabria rispetta e rispetterà il DPCM Conte . Non credevo fosse necessario sottolinearlo e spiegarlo, ma invece è così. Non può essere diversamente perchè quella di cui tanto si discute è un’ordinanza illegittima.

Falcomatà prosegue:

“Ciò che ho scritto ieri sera, paragonando quanto è successo a pura ‘fantasia‘ è realmente accaduto. Quando il telefono ha iniziato a suonare impazzito alle 10 di sera credevo che il vicesindaco intendesse farmi uno scherzo. “Vi siete inventati anche l’allegato 1 e la carta intestata” sono state le mie prime parole. Ma, come voi ben sapete, non si trattava affatto di uno scherzo.

Noi sindaci, così come il Prefetto, non eravamo a conoscenza di questa ordinanza. Misure venute fuori dalla mattina alla sera ed annunciate attraverso un post su Facebook alle 10 di sera, quando tutti vorremmo staccare un pò dalle incombenze lavorative. Questa decisione non ha fatto altro che creare confusione e problemi di ordine pubblico. Mi sono svegliato, giustamente, con migliaia di notifiche di cittadini desiderosi di capire cosa fare. Fortunatamente, in tanti hanno preso sin da subito posizione capendo di non essere nelle condizioni di aprire”.+