Cropani rimanda di un giorno l’ordinanza Santelli: tempi troppo ristretti

“Si informano i cittadini, che in riferimento all’ ordinanza regionale emanata nella serata del 29.04.2020 dalla Presidente Santelli , considerata la complessità delle previsioni contenute e la ristrettezza dei tempi di attuazione, nell’interesse della salute dei nostri concittadini ne è differita l’entrata in vigore di almeno 24 ore”.

È quanto si apprende da un’ordinanza del Comune di Cropani in provincia di Catanzaro. Il sindaco Raffaele Mercurio ha disposto:

“Tutto ciò al fine di poter programmare con gli esercenti commerciali la ripresa delle attività previste dall’ordinanza, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19. Per il giorno 30 Aprile rimangono pertanto le restrizioni previste dalle precedenti ordinanze sindacali. Grazia a tutti per la collaborazione”.