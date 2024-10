Ordinanza Santelli e ripartenza Calabria, la presa di posizione del Bar San Francesco di Reggio

Il noto bar reggino San Francesco a Radio Capital.

Intervento al Tg Zero di Radio Capital nella serata di ieri dopo le dichiarazioni della giornalista Selvaggia Lucarelli sulla presa di posizione a Reggio Calabria del Bar San Francesco.

L’intervista a Giuseppe Cilione, uno dei titolari dell’attività, su le misure anti Covid 19 ed in particolar modo sulla decisione di non riaprire l’attività dopo l’ordinanza regionale di ieri.

“La motivazione della mancata apertura dovuta a un’ordinanza ritenuta troppo frettolosa, noi commercianti non potevamo dalla sera alla mattina aprire attenendoci a una serie di misure senza alcun preavviso. Siamo determinati e convinti che presto si dovrà ripartire, in un territorio come il nostro dove l’economia regge soprattutto sulle piccole e medio imprese, ma serve una programmazione seria e non l’improvvisazione. La città di Reggio Calabria ha risposto benissimo in questi mesi, i contagi sono bassi, ma dobbiamo tutelare la salute dei nostri clienti e dei nostri dipendenti. Ribadiamo la nostra contrarietà a quanto deciso ieri della Regione, ci prenderemo tutto il tempo necessario per organizzare al meglio il servizio a tutela sempre della salute dei cittadini”.