Ordine dei Medici Reggio Calabria promuove due nuovi PTDA

Per favorire il dialogo fra i vari enti sanitari e soprattutto al fine di migliorare l’accesso alle cure da parte dei pazienti della nostra città e della nostra provincia, sono stati realizzati due importanti Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la malattia renale cronica e per il diabete.

Grazie all’azione congiunta di Ordine dei medici, ASP di Reggio Calabria, Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Medicoop Sant’Agata, SIMG, AMD e FEDERFARMA, finalmente la nostra provincia si dota di uno strumento che i decreti di riordino dell’assistenza territoriale e ospedaliera, nonchè il nuovo AIR della medicina generale, prevedono per una presa in carico individualizzata al fine di supportare le persone con patologie ad alto impatto sociale ed ad alto costo, come appunto la malattia renale cronica e il diabete.

Attraverso i due PDTA sottoscritti è stato disciplinato il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale a partire dalla diagnosi sino all’accesso uniforme a servizi e prestazioni in relazione alle fasi della malattia, alla sintomatologia, ai livelli di disabilità, ai bisogni clinici.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di mettere in atto altri PDTA al fine di migliorare le cure nella nostra provincia coinvolgendo sempre più pazienti e medici di medicina generale della provincia reggina.