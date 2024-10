Oreste Granillo: le precisazioni dello SLO sulla riunione del Gos

Questa mattina dai canali di Reggina Tv è stata annunciata la riunione del Gos effettuata presso lo stadio Oreste Granillo ed il successivo ok per l’affluenza allo stadio dei tifosi, in occasione del match Reggina-Cosenza per un massimo di 1000 spettatori.

Interpellato il responsabile Slo Pietro Casile, invece, è stato comunicato a CityNow che in realtà la riunione avverrà nel pomeriggio di oggi e solo dopo l’incontro e l’eventuale ok, si potrà ufficializzare la possibilità di accesso da parte dei tifosi. Il passaggio successivo è quello della società che dovrà decidere sulla procedura.