‘Botte e minacce dall’uomo che amavi. Ha divorato la tua vita’

Nell’undicesimo anniversario della sua morte, la sorella Marina ricorda Orsolà Nicolò. Di seguito la lettera in memoria delle vittime di violenza:

“Mi hai tenuta in braccio quando tu, ancora bambina, eri già una donnina. Sei stata il mio punto di riferimento dopo la morte di mamma ed ogni volta che “succedeva” le botte, le minacce, mi arrabbiavo con te perché non sapevi rinunciare all’uomo che amavi, ma che ogni giorno, come uno stillicidio, divorava pezzo per pezzo la tua vita.

Quella stessa vita che non ti ha risparmiato nessun dolore, ma tu combattiva e combattente andavi avanti; il tuo carburante vitale erano i tuoi bambini. Per loro speravi che ci fosse una vita serena e che ci fosse un’unione familiare. Più volte hai tentato di allontanarti da chi tanto male ti avrebbe fatto, più volte sei stata tratta in inganno con finte e momentanee lusinghe. Il buio ritornava sempre, il cielo grigio, le nuvole nere. Ma tu, tu eri lì sempre, mai invadente.

Per questi pugni in faccia non si hanno parole e più che mai si rimane allibiti e sconcertati.

L’unica cosa che adesso ognuno di noi può fare è non dimenticare quanto questo male che ha colpito te, i tuoi figli, noi, la comunità. L’Italia tutta ed il mondo dunque non resta marginale ed estraneo. Il male della violenza sulle donne colpisce ancora troppo spesso. Il male che ha leso i nostri cuori deve essere combattuto, giorno per giorno anche nei piccoli gesti quotidiani, seminando nelle nuove generazioni rispetto e gentilezza verso le donne.

Oggi più che mai tutti noi abbiamo bisogno di ritornare al rispetto dei valori e a cominciare davvero a voler bene a chi tanto ci dà perché la donna è: madre – sorella- zia- nonna- cognata- cugina e AMICA e purtroppo in questi casi anche moglie”.